Alma E. Muñoz y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de febrero de 2024, p. 4

Hasta el cierre de esta edición Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM), unidos en la coalición Sigamos Haciendo Historia, seguían negociando la distribución de las candidaturas a la Cámara de Diputados.

Por la tarde acordaron ir en alianza en 260 de los 300 distritos que se definen por mayoría relativa y en el resto cada instituto competirá por su cuenta.

El dirigente de Morena, Mario Delgado Carrillo, aclaró que en los 40 distritos donde irán separados, no significa que no alcanzaron acuerdos, sino que se debe a una estrategia en busca de obtener la mayoría de espacios en el Congreso con el objetivo de concretar el llamado plan C.

Anticipó que entre domingo y martes se llevará a cabo la insaculación para definir las candidaturas plurinominales, sin que ello signifique que quienes salgan sorteados serán candidatos de manera automática. Detalló que se incluirán en un prerregistro y estarán sujetos a que pasen por el filtro de la comisión de elecciones para asegurar que sean compañeros del movimiento .

Para el proceso rumbo a las plurinominales se registraron casi 10 mil personas. Delgado apuntó que podría ser el domingo cuando se realizará la insaculación, que tendrá como sede un hotel de la Ciudad de México y se ejecutará ante notario público.