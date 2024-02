El coordinador del partido guinda en esa cámara, Ricardo Monreal, declaró lo anterior, luego de referirse por primera vez en entrevista al asesinato de dos de sus familiares en Zacatecas y pedir a la oposición que no lucre con la tragedia de las personas.

Tras el asesinato de dos familiares, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado aseguró no sentirse amenazado o temer por su seguridad.

Expuso que no tiene vigilancia y en sus 45 años en el servicio público nunca la ha tenido. Se trata de un asunto en el que no va a cambiar.

Entrevistado en el Senado en el marco de la sesión ordinaria, subrayó confiar en las autoridades para que se haga justicia y se esclarezca el caso de sus parientes.

Luego de que el PRI demandó la comparecencia en el Senado del titular de la Guardia Nacional, David Córdova, para que explique lo que está sucediendo en Zacatecas, Ricardo Monreal pidió no aprovecharse. Lo peor que se puede hacer es zopilotear sobre las tragedias de las personas. Yo no lo hago, no lo haré, es reprobable y es vil que se lucre con este tipo de cosas , subrayó.

El morenista manifestó tener confianza en la estrategia de seguridad diseñada por el Ejecutivo federal, la cual consideró que es correcta. Ha costado mucho trabajo revertir la tendencia que se había observado de aumento en la inseguridad. No obstante, en los años recientes ha disminuido el número de delitos, apuntó.