Aclaración a nota sobre sanciones por corrupción en Código

E

n referencia a la nota titulada Invalida la Corte párrafos del Código Penal sobre sanciones por corrupción , que se publicó ayer, se menciona que:

Por ocho votos contra tres, la mayoría de los integrantes del máximo tribunal consideraron inconstitucionales las disposiciones que equiparaban los servidores públicos con sujetos de derecho privado, aunque incurran en actos ilegales en la aplicación de recursos públicos.

Lo anterior no es exacto, toda vez que respecto a la inconstitucionalidad del párrafo primero del artículo 256 del Código Penal para el Distrito Federal, donde se hizo referencia directa de violación al artículo 108 constitucional, se logró una votación de 10 votos a favor del proyecto.

Para su consulta y verificación, es posible revisar la versión estenográfica que es de carácter público y se encuentra en la página de la Corte https://www.scjn.gob.mx/

Por lo anterior, solicito se publique la presente en el espacio en que la nota fue dada a conocer y con la misma relevancia, así como la aclaración en los espacios informativos en los que se haga alusión a la misma o a su contenido.

De antemano agradezco la atención.

Francisco Esquinca Cuevas, director general de comunicaciónsocial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Acerca de la entrega de enseres en Acapulco

Sería conveniente que quien esté a cargo por parte de la Sedena y las demás autoridades que coordinan la entrega de enseres en la plaza Sendero a las personas afectadas en Acapulco por Otis pudieran pensar en otra forma de organización: como entregar éstos por colonia y apellido.

Actualmente forman a las personas beneficiadas por filas, les entregan una ficha y quienes no alcanzan deben regresar otro día. Llegan de madrugada, deben permanecer ahí días o semanas haciendo guardias y relevos familiares para recibir sus enseres.

Las autoridades implicadas al más alto nivel deben considerar que se les prometió la entrega y para ello tienen un registro.

Pilar Noriega García

Pide retiro de sellos oficiales para acceder a casa siniestrada

El pasado 20 de enero, un violento incendio en mi estudio destruyó un tercio de mi biblioteca, mi archivo y cientos de documentos. Por fortuna sobrevivimos mi hija Mariana, mi perrito y yo, pues estábamos en la planta baja.

Víctima del fuego, ahora lo soy del Ministerio Público número 4 de Tlalpan, que selló mi propiedad sin poder acceder a ésta para recuperar lo rescatable. Los seis peritos que este organismo público mandó ya hicieron su trabajo. El jefe de la policía que asistió al siniestro pidió a mi hija una considerable suma de dinero para no sellar la casa. Si no hay colusión entre Ministerio Público y policía –puesto que no hay querella de ningún tipo–, 25 días han sido un tiempo más que suficiente para retirar los sellos.

Benjamín Villanueva

Exceso de tiempo y dinero en campañas electorales, denuncia

Me parece importante señalar el exceso de tiempo y dinero de las campañas electorales tanto para la Presidencia de la República, gobernadores de los estados y presidentes municipales y otras más candidaturas. La gira a Europa, España e Italia de una candidata que más parece turismo y que lo pagamos los contribuyentes me parece un extremo.

Es deseable que pronto se corrijan los términos de tiempo y gastos a fin de evitar excesos.

Hilda Mendoza Villela

Invitaciones

Cineterapia proyectará el filme Amazonas

El Albergue del Arte invita a seguir con el programa itinerante de Cineterapia de #emergentemx y #Dragón Estudios. Proyectando la película Amazona, de Clare Weiskopf y Nicolás Van Hemelryck. Modera la charla Ana Bárcenas.

La historia de Val y Clare: una madre y una hija. Después de la trágica muerte de su primogénita, Val deja atrás a su familia y escapa a la jungla colombiana para buscar su identidad. Clare sólo tenía 11 años cuando su madre se fue y no podía entender lo que estaba pasando: un hijo que se convirtió en adicto, tres rupturas y una familia fracturada se quedó atrás. Ahora Clare está embarazada y decide enfrentarse a su madre, curar las heridas del pasado y tratar de definir la maternidad en sus propios términos.

La cita es hoy a las 19 horas, en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

1492: El encubrimientodel otro

Se buscan lectores. 1492: El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel. Vamos del apéndice I a la contraportada, de la página 205 a la 219 (formato digital). Este tiempo nos ha marcado, por eso seguimos reflexionando sobre el tema. Y aunque las discusiones cada vez son mejores, ésta será, probablemente, la última sesión con el libro del filósofo Dussel.

Los esperamos el 22 de febrero a las 19 horas.

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Conduce Francisco Rubio Cedeño. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo