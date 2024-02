Las decenas de miles de hombres y mujeres que trabajan para la Unrwa, muchos en situaciones de grave peligro, no deben ser castigados , declaró el fin de semana Antonio Guterres, secretario general de la ONU, ante la situación. De forma paralela, una veintena de organizaciones no gubernamentales, de la envergadura de Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional, Save the Children y el Consejo Noruego para los Refugiados, firmaron una declaratoria conjunta denunciando la situación y apelando a los gobiernos del mundo a acudir en socorro de la Unrwa.

Establecida en 1949, en las postrimerías de la creación del Estado de Israel, de la primera guerra árabe israelí y de lo que en árabe se denomina la nakba, término que en español significa tragedia o catástrofe y que se utiliza para describir, sin eufemismos de por medio, el desplazamiento forzado de millones de palestinos de sus aldeas, pueblos y ciudades ancestrales a causa del conflicto y de la ocupación israelí, la Unrwa es el brazo operativo de Naciones Unidas no sólo en Gaza, sino también en los territorios ocupados de Cisjordania, además de Líbano y Siria. La agencia humanitaria de Naciones Unidas depende en su totalidad de la financiación de los estados miembros del máximo organismo internacional para proveer de servicios de salud y educación, así como de asistencia social, a cerca de 6 millones de refugiados palestinos. Sin la Unrwa, el pueblo palestino estaría huérfano.

Mientras el resto de América del Norte y buena parte de Europa le dan la espalda, es momento que desde México miremos a la Unrwa y a través de ésta y su invaluable trabajo, el cual lleva haciendo desde hace casi 80 años, al pueblo palestino. Para quien desee informarse más sobre la Unrwa, su labor y cómo respaldarla, basta visitar su página de internet www.unrwa.org.

*Escritor, periodista y diplomático ­mexicano quien trabajó para la Unrwa en su sede de Damasco, Siria, entre 2008 y 2011