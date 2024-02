“Leo a Hermann Bellinghausen y entiendo mi época, así como Guillermo Bonfil me hizo comprender el México profundo, el México prehispánico, y José Emilio Pacheco a la Ciudad de México. Leo a Carlos Monsiváis, y sé que la democracia es la súbita importancia del hombre que antes era invisible. Leo el Nocturno de San Ildefonso de Octavio Paz, y me siento al lado de Octavio Paz, porque según él, la felicidad es una sillita al sol. Así es que todos estamos en una sillita. Este sol es blanco, pero si estamos en la felicidad de este acto, tan blanco y tan luminoso, y en el fondo tan cercano a la santidad, bueno, todos somos santos”, afirmó.

“Leo a Gabriel García Márquez, y Aureliano Buendía me cubre con sus pescaditos de oro de su imaginación. Leo Los muros de agua de José Revueltas, y aprendo del combate de un pescador en un mar embravecido. Leo a Rosario Castellanos y a través de 291 páginas me enseña todo lo que las mujeres deberíamos saber sobre el desamor.

A los libros los vivo, los respiro, me despiertan y a veces también la realidad me envuelve en su gruesa capa negra y no logro encontrar el camino, pero suena el timbre de la puerta de mi casa, y corro a abrir; un mensajero metiendo un paquete envuelto en papel de estraza y sé que es un libro, que desde su primera página me hará sentir que soy la mujer mejor acompañada del mundo. Muchas gracias por este homenaje .

–¡Muchas gracias Elenita, por venir a Tultitlán! –gritó una niña entre el público.

–Muchas gracias a ti, por tu Elenita tan cariñoso –le respondió la autora de La noche de Tlatelolco.

Además de la gobernadora Delfina Gómez y Poniatowska acudieron a la inauguración el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de la administración federal, Román Guillermo Meyer; de Gobierno, del estado, Horacio Duarte, y de Turismo y Cultura, Nelly Minerva Carrasco, al igual que la alcaldesa de Tultitlán, Elena García.

El Centro Cultural y Biblioteca Elena Poniatowska se erigió en predios abandonados de la colonia Lomas San Pablo, y cuenta con un auditorio, talleres comunitarios de actividades culturales y e incluso clases de yoga.