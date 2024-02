Un termómetro social

Sobre las añoranzas de esa época dorada, César Costa comparte su visión: Cada época tiene sus valores, de aquellos años agradezco el éxito efervescente y eufórico con las muchachas y los viajes. Ahora es otra cosa; todo se ha ido asentando, ya son experiencias maduras, más profundas, ya no es la cuestión epidérmica nada más. Valoro el inicio del rocanrol, así como lo que esté vive .

–¿Qué piensa acerca de la música que actualmente se escucha?

–Es lamentable el deterioro que ha sufrido. Hablando francamente, se ha vuelto muy primaria, básica. El rocanrol era básico de alguna manera, pero tenía melodías y canciones muy bellas que perduran, pero lo actual, como el reguetón y todo esto, para mí deja mucho que desear. Además, las letras son muy ofensivas, llenas de agresión y violencia.

“Una canción como Besos por teléfono –mi segundo elepé en aquella época– era quizá un tema atrevido. La música es el termómetro de lo que está viviendo la sociedad y la de entonces era ingenua, limpia, transparente; por desgracia se ha ido deteriorando.”

Agregó que durante décadas de trayectoria no me he privado de nada. Me he divertido muchísimo, la he pasado bomba; mi paso por la universidad fue maravilloso, me costó un gran esfuerzo terminar la carrera, pues al mismo tiempo llevaba la artística, pero no me considero más ni menos fresa que todos los demás. En este tiempo no me ha faltado nada y la he pasado muy bien .

–¿Cómo portarse bien en un medio, digamos complicado y con posibilidades de hacer de todo?

–Mira, todo lo tienes a la mano, pero si sabes lo que quieres y lo que buscas en tu carrera, lo que no, lo haces a un lado. Tuve la oportunidad de estar en esto sin meterme en problemas, ni en adicciones. Se puede estar en este medio, es una profesión muy exigente y difícil que requiere de mucho esfuerzo y disciplina.

Sobre las diversas facetas en que ha incursionado, César Costa compartió que tanto la música, la actuación y la conducción, las tres son parte de lo mismo. Poder comunicarme con el público a través de cada una de ellas es lo que más me interesa, y tuve la oportunidad de hacer carrera en las tres, y así seguimos .

El cantante invita a su presentación en el Auditorio Nacional de mañana, para tener un rencuentro con la nostalgia, los recuerdos, con música y alegría .