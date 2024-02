Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de febrero de 2024, p. 33

Retrasos en la definición de candidaturas para alcaldías y diputaciones al Congreso capitalino de los partidos y coaliciones mantenían anoche un bajo porcentaje de aspirantes registrados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) a horas de que concluya el plazo previsto para el último minuto de este jueves, con 42 por ciento de 2 mil 500 que contenderán por 287 cargos.

Los consejeros Erika Estrada Ruiz y Mauricio Huesca Rodríguez advirtieron que sería preocupante llegar a un escenario de no tener candidaturas de alguna fuerza políticas porque les ganaron los tiempos, en tanto que ya demostró su eficacia el Sistema de Registro de Candidaturas (Sirec) que habilitó el organismo para facilitar el trámite a los partidos.

Por la asistencia y acompañamiento que han dado a los institutos políticos en esta etapa que empezó el 8 de febrero, saben que algunos seguían definiendo lugares, tanto en alcaldías como en diputaciones, lo que los tiene un poco atorados.

Estrada admitió que no es sencillo por las acciones que deben cumplir, como la paridad de género y el criterio de no asignar a mujeres espacios que no son competitivos, además de cubrir las candidaturas con personas jóvenes, afromexicanas y migrantes.

Huesca señaló que si al aproximarse la hora límite los partidos no tienen la totalidad de los registros, el organismo podría establecer alguna otra alternativa para evitar inscripciones extemporáneas, como la tradicional de recibirlos en el IECM con la documentación en físico.

Nosotros como instituto tenemos que facilitar el registro de los candidatos, pero hay que ser enfáticos; si ellos no presentan la información (al menos el nombre del postulado con un correo electrónico y un domicilio) no podemos aceptarlos de manera extemporánea , agregó Estrada.

Huesca explicó que una vez concluido el registro el IECM tiene 72 horas para revisar todos los expedientes por medio de un equipo de 35 personas debidamente capacitadas y de detectar que falta algún documento, o que el que escaneado es ilegible y hacer el requerimiento al candidato para que se subsane.