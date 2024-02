No obstante, dijo, venimos a dar la cara; nuestros representados no se adherirán a ningún criterio de oportunidad porque no cometieron ningún delito y sólo es aclarar la situación en materia probatoria una vez que conozcamos también de qué se les acusa .

El juez de control Enrique García Garrido ordenó el 24 de enero pasado a la fiscalía entregar la carpeta, que consta de 30 mil fojas, pero no la recibimos, no se realizó la audiencia y determinó aplazarla hasta junio .

Algunos posibles inculpados, quienes mantuvieron su identidad en reserva, lamentaron que quiera mancharse nuestro nombre con estas acusaciones, pero aquí estamos porque no tenemos nada que esconder y un trabajo honrado de años nos respalda .

Fuentes judiciales informaron que quienes asistieron a la audiencia fueron Mario Rosendo Tapia, Sergio Roberto Yazpik Flores, Miguel Omar, Eduardo y Carlos Emilio Serio Sucar; Guillermo Arturo Serio Asaf, José Miguel, Carlos Emilio y Jorge Antonio Serio Canaan; Luis Ascención Hernández Almora y Alejandro Rangel Guerrero.

Quienes no se presentaron por no haber sido notificados fueron Alexis Braun Burillo, Jorge Salvador Ibargüengoitia Villanueva y Federico Alonso Baptista Fernández, así como el ex director Jurídico y de Gobierno de Benito Juárez, Luis Vizcaíno Carmona, sentenciado por enriquecimiento ilícito, quien está en prisión domiciliaria por otros delitos que se le imputan, ya que no fue trasladado por la fiscalía.