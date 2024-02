Habitantes de las colonias Mixcoac, Molino de Rosas y Villa Verdún, en la alcaldía Álvaro Obregón, así como San Pedro de los Pinos, en Benito Juárez, demandaron a las autoridades no minimizar los efectos de los tres microsismos de ayer en sus viviendas –de magnitud 2,8, 1.8 y 1.5, ocurridos a las 6:42, 6:43 y 11:59, respectivamente–, sino que se apliquen protocolos de revisión en las estructuras de sus propiedades, además en los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex)que atraviesan la zona.

Se manifestaron a favor de que personal de protección civil y de Pemex revisen las instalaciones y ductos de distribución de combustibles, además de las instalaciones de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, ubicadas en la avenida Centenario.

Mariana –residente de la misma colonia– relató que a las 6:42 de la mañana alistaba el desayuno para su hija cuando escuchó crujir y percibió el movimiento, que prácticamente levantó a mi hija de la cama, que se despertó con el sismo, pero ya no nos dio tiempo de salir, y luego vino el segundo .

En tanto, Estanislao Martínez, quien vive en el noveno piso de un edificio ubicado en la calle 17 y la avenida Patriotismo, en San Pedro de Los Pinos, en Benito Juárez, contó que estaba acostado cuando sintió el temblor: “pensé: ‘hasta aquí llegué, ya para qué me levanto’, pues no tenía caso pararme. Los sismos ahora se sienten más porque ya no hay agua en el subsuelo, por eso también hay más hundimientos de la tierra”.

Raúl Zendejas, habitante de la colonia Villa Verdún, relató que fue un movimiento seco, se sintió muy fuerte, de hecho nos despertó, pero no tuvimos tiempo para reaccionar .

En las inmediaciones del parque Molino de Rosas sólo una escuela particular de educación básica decidió suspender las actividades hasta que se revisara la estructura del inmueble, lo que a decir de los vecinos debería realizar la alcaldía Álvaro Obregón y las autoridades del gobierno capitalino en todos los planteles.