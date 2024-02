Las encuestas no los favorecen, pero en vez de cuestionarse el porqué están abajo en ellas e intentar corregirlo, mejor buscan a través de la mentira intentar desvirtuarlas con maromas que ni el mejor payaso de circo podría igualar –ojo, que no los acróbatas, porque ellos sí las hacen bien–, encontrando receptor solamente en quienes, porque creen que conviene a lo que creen que son sus intereses, quieren creerlas, lo que, de acuerdo con las mismas encuestas, representa un número reducido del electorado.

Aquí, unos datos que pueden ser de utilidad sobre Tim Golden: fue corresponsal en México del New York Times y se volvió cercano a Otto Granados y a José Carreño, quienes se desempeñaron como voceros de la Presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Publicó hace unos meses en el New York Times dominical un reportaje acerca del general Salvador Cienfuegos, en el que básicamente reproduce todos los argumentos de la DEA y ninguno de los múltiples elementos exculpatorios. A pesar de lo anterior, no faltaron las voces que intentaron comparar aquel seudoreportaje –carente del mínimo rigor periodístico– con el caso García Luna, pero omitieron incluir en sus señalamiemtos que nadie le vio méritos a las acusaciones de Tim Golden como para proceder a un indictment, mientras en el caso García Luna fue indicted and convicted.

Que no le tomen el pelo, no permita que sus simpatías políticas, sean las que sean, lo alejen de la realidad. Le pregunto, estimado lector: ¿lo vacunaron contra el covid-19?, ¿el dólar se fue a las nubes?, ¿le expropió el gobierno su casa o negocio? ¿Ya somos Venezuela? Por más que una verdad sea algo que no quiera escuchar, no caiga en mentiras que quiera creer. Los hechos y sus datos deben corroborarse una y otra vez con una, dos, tres, y las fuentes que sean necesarias hasta que la información sea irrefutable. Cuando lo anterior no sucede y la información y su manejo son con tintes politiqueros estamos hablando de posverdad, es decir, de prefascismo.

Si no le parece el resultado de ¡todas! las encuestas realizadas por las casas demoscópicas más prestigiadas del país, cuyos ejercicios se publican en los periódicos de circulación nacional, exíjale a quien cuenta con el privilegio de sus simpatías políticas que se conduzca de acuerdo con lo que la mayoría del pueblo espera de ellos. Pero no se pelee con la realidad porque eso implica abrazar a la mentira, por tanto, vivir en engañado.