Para el día de las elecciones de 2024, Trump estará en medio de múltiples juicios penales. No es imposible que pueda ser condenado, en al menos uno de ellos, que le impida contender electoralmente o rendir protesta. Si gana las elecciones, Trump cometerá el primer delito de su segundo mandato en el día de la toma de posesión: su juramento de defender la Constitución de Estados Unidos será una irreverente paradoja.

Trump es impredecible, ya lo sabemos, opera fuera de los cauces habituales del comportamiento político. La democracia no sólo resistió su extravagancia, sino que le sobrevivió.

Muchos países, no sólo México, ven con preocupación el regreso al poder de Trump. Ese fue el verdadero tema de Davos, en Suiza. Ya veremos en la campaña si Trump usa a México como piñata, como hace cinco años. Muy probablemente Trump amenace con hostilidad bajo el pretexto de las drogas, inseguridad y migración.

El famoso pastor Jim Wallis expresó una frase que dio vueltas en la campaña anterior: Votar en esta elección podría volverse más confesional que electoral o partidista. Se convierte no sólo en un referendo sobre nuestra democracia, sino en un referendo sobre nuestra fe . Pese a una creciente secularización y desapego de las nuevas generaciones a la religión, Estados Unidos es la nación, en comparación con otros países industrializados, con el mayor nivel de religiosidad. Poco menos de 90 por ciento creen en Dios y 55 por ciento dicen que rezan regularmente, mientras en Francia lo hacen sólo 10 por ciento y en Reino Unido 6. Históricamente, la diversidad de las comunidades religiosas en la conformación de la nación llevó a la separación histórica de las iglesias respecto del Estado.

Muy probablemente Trump regrese a discusión los debates sobre el aborto, los derechos LGBTQ, familias igualitarias y la libertad religiosa. Él ha sido consistente al proclamar las demandas conservadoras como política de Estado. El Estado debe intervenir en religión, su agenda ha sido clara contra el aborto, bajar presupuesto a la dependencia de planificación familiar y otorgar mayores libertades a las iglesias. En el fondo, prevalece en Trump el supremacismo blanco. En realidad puede verse desde dos vertientes, como una ideología política o una religión secular. La supremacía de la raza blanca es un conjunto de dogmas que sustentan a las personas blancas como superiores a las otras razas y etnias. Por tanto, tienen el derecho del dominio político, económico y religioso. Dicha supremacía blanca combate a otras etnias como los afroestadunidenses, latinos y judíos.

A escala latinoamericana, la nueva irrupción de Trump favorecerá el desarrollo de la extrema derecha política y religiosa. Trump es padrino político de Eduardo Verástegui y no debemos extrañar que implante su partido de ultraderecha religiosa. El fenómeno Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador, son incentivos de una nueva gran tendencia en el continente. Recordemos que Trump patrocinó el encuentro de la ultraderecha internacional en México en noviembre de 2022. La llamada Conferencia Política de Acción Conservadora congregó a los dirigentes del Vox español, encabezado por Santiago Abascal; Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil; Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador de República Dominicana Rafael Leónidas Trujillo; Steve Bannon, asesor de Trump y difusor de teorías de la conspiración; Ted Cruz, senador estadunidense republicano, que defiende una agenda ultraconservadora; José Antonio Kast, ex candidato presidencial de Chile, y muchos otros.

Con Trump florecerá la ultraderecha en el continente.