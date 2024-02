Interrogado sobre el hecho de que la Fiscalía General de la República (FGR) retomó la línea de investigación del segundo tirador, el mandatario rechazó que este enfoque sea un intento de su parte de politizar el caso en pleno proceso electoral, o que busque afectar al ex presidente Carlos Salinas de Gortari. Por el contrario, subrayó, la FGR es autónoma. No puedo dar órdenes al fiscal general (Alejandro Gertz) .

Aclaró que el caso se reabrió luego de que Mario Aburto, preso por el asesinato de Colosio, perpetrado el 23 de marzo de 1994, recurrió a la defensoría de oficio del PJF y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revisar la investigación.

La CNDH pidió a la FGR analizar el caso, y esta dependencia reinició los trabajos.

Según la fiscalía, ya tiene todos los elementos para sostener que sí hubo un segundo tirador, y que fue este elemento del Cisen, del espionaje del gobierno, y que en la investigación aparece que lo detienen cuando va huyendo; él sostiene que se manchó de sangre porque ayudó a los camilleros para trasladar el cuerpo (de Colosio) a la ambulancia; y está la otra versión de que lo detuvieron cuando va huyendo.

Destacó que algo que muy pocos sabían es que, con base en las nuevas indagatorias, García Luna habría rescatado a Sánchez Ortega.

“Entonces, con todos estos elementos de la fiscalía, los perversos no podrían aceptar que soy ajeno a todo eso, que me enteré de esta investigación hace tres meses (…) no voy a estar tramando algo con propósitos politiqueros, no es mi manera de ser, nunca lo he hecho.”