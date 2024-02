▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está mejorando del tutupiche que presenta en el ojo derecho desde hace varios días. Afirmó que no es nada de gravedad. Recomendó los remedios caseros –además de la atención médica– y reconoció que para reponerse por completo necesita reposo y dejar de leer, lo cual sus funciones no le permiten. Interrogado en la conferencia matutina en Palacio Nacional sobre su estado de salud por la inflamación que presenta en el ojo, el mandatario respondió: “me están drenando el tutupiche –palabra proveniente del maya yucateco que hace referencia a un orzuelo o inflación en el ojo–, voy de salida, son muy buenos los remedios caseros”. Afirmó que se está atendiendo con un médico, pero que le ha ayudado mucho colocarse paños calientes en la zona afectada. Se produce por polvo, viento y pues se requiere reposo y no leer, y yo tengo que estar leyendo y cosas así , señaló. –¿Nada de cuidado? –se le preguntó. –No, absolutamente no –cerró sonriente el jefe del Ejecutivo. Foto Presidencia, con información

de Emir Olivares y Alonso Urrutia