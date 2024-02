¿Q

ué indigestión impulsó a Carlos Slim a ofrecer, sin venir al caso, una conferencia de cuatro horas de duración en la que, entre otras tantas cosas, reprochó, se quejó, negó, curó en salud y lamentó una que otra cosa? Quién sabe, pero el hombre más rico de México se aventó las puntadas de calificar de tontería gravar las grandes fortunas, de estupideces que las privatizaciones neoliberales hayan transferido la riqueza nacional a un grupúsculo de barones –como él– y asegurar, sin que una ceja se le moviera, que no se debe distribuir la riqueza, sino el ingreso, que es lo que el pueblo quiere . ¡Olé!

Tal vez esa indigestión fue resultado del más reciente informe de Oxfam ( El monopolio de la desigualdad), en el que, entre otros elementos subraya que “la extrema desigualdad que México arrastra es producto de transferencias masivas de riqueza del Estado a un pequeño grupo de magnates durante las pasadas cuatro décadas. Once de las 14 personas ultrarricas mexicanas se han beneficiado de privatizaciones, concesiones, licencias y permisos otorgados por el gobierno, lo que ha derivado en un poder político que no sólo les permite conservar sus fortunas, sino hacer más pobre al resto de la población con los controles de precios que pueden ejercer a través de sus monopolios… Los 14 ultrarricos mexicanos concentran 8 por ciento de la riqueza en un país donde 9 millones viven al día”.

No es la primera vez que Oxfam hace referencia a ese tema y en cada uno de sus análisis relacionados con la concentración de la riqueza y el ingreso inevitablemente el primer lugar lo ocupa Carlos Slim (por cierto, días atrás otro barón, Ricardo Salinas Pliego, reclamó: algunos quieren robarnos la riqueza y la esperanza; nadie tuvo que perder lo suyo para que otros tengan más; ese es un falso dilema , según dijo).