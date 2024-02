E

l Superbowl LVIII tuvo una audiencia récord de 120 millones frente a 200 millones en X que tuvo la metahistórica entrevista del máximo comunicador de EU Tucker Carlson al presidente Putin (https://bit.ly/3SUK1Fc).

Chas Freeman, ex secretario asistente de Defensa para la Seguridad Internacional de EU, coincide conmigo: “La entrevista de Carlson rompió el cerco desinformativo contra Putin en Occidente (https://bit.ly/3SZSFSZ)”. Freeman aduce que “Carlson le hizo un favor enorme a la audiencia de EU al brindarle la oportunidad para quebrar el muro de censura del oligopolio de nuestros multimedia (https://bit.ly/49cnYPP)”.

Larry Johnson, ex espía de EU, comenta que Carlson “destruye los medios heredados (https://bit.ly/3OJwfTc)” cuando el total de todos los noticieros de los multimedia de EU combinados alcanzaron 32 millones frente a los descomunales 200 millones de Carlson. Los multimedia de EU se fueron a la yugular de Carlson, por su supuesto dúctil periodismo, y de Putin, por sus imprecisiones históricas , que naturalmente no convienen a la narrativa de la establecida rusofobia geopolítica , en particular, de los jázaros (https://bit.ly/3QqemJr) neoconservadores straussianos que dominan la fallida política exterior de EU.

El analista ruso Dmitry Suslov comentó que “el más importante mensaje es que Rusia está lista para una solución diplomática y política en el conflicto en Ucrania (https://bit.ly/3SWryrH)”.

A la pregunta de Carlson sobre la autoría del sabotaje del Nord Stream 2, Putin respondió que fue un operativo de la CIA, a lo cual su interlocutor replicó que por qué no exponía las pruebas y así gana[ba] la guerra de propaganda . Putin respondió: “En la guerra de propaganda es muy difícil derrotar a EU, porque EU controla los medios de comunicación del mundo y muchísimos medios de comunicación europeos.El beneficiario final de los mayores medios de comunicación europeos son las fundaciones de EU. […] Podemos exponer sólo nuestras fuentes de información, y no conseguiremos resultados. Está claro para todos lo que ocurrió, e incluso los analistas estadunidenses hablan de ello directamente. Es cierto (https://bit.ly/3UFBIOP)”.