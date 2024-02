E

l próximo domingo, en temporada de intercampañas , se realizarán varios actos de nada disfrazado apoyo a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de PRI y PAN (más lo que queda del PRD).

Las organizaciones convocantes, que pretenden asumirse como sociedad civil , son al mismo tiempo promotoras de la filopanista hidalguense. En la feria de simulaciones en que se ha convertido el largo proceso previo y el ya formalmente electoral (simulaciones a cargo de todos los partidos), la nueva versión de la llamada marea rosa finge apartidismo: lo que se defiende es la democracia, argumentan, aunque la propensión electoral hacia Gálvez y el antiobradorismo son manifiestos.

Programadas –según aseguran los organizadores– en un centenar de ciudades, la reunión de mayores expectativas tendrá lugar en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, ya sin marcha previa, como originalmente se había anunciado: directo al Zócalo, anuncian.

El orador único del acto central será Lorenzo Córdova Vianello, quien así redondea una serie de simulaciones y, al mismo tiempo, develaciones. Consejero del entonces Instituto Federal Electoral y, luego, del sustituto Instituto Nacional Electoral, estuvo investido de árbitro de diciembre de 2011 a abril de 2023, nueve de estos años como presidente del INE.

El último tramo de su estancia en este instituto fue caracterizada por una constante disputa pública con sectores de la llamada Cuarta Transformación, que lo acusaban de estar al servicio de los opositores. No tardó Córdova ni un año fuera del servicio electoral para ayudar a sus detractores, pues ahora, sin que haya objeción legal alguna, será orador único de otro acto de simulación, el mitin organizado por los opositores a la 4T, que como se ha dicho, es un acto de apoyo a Xóchitl Gálvez.

Por su parte, Claudia Sheinbaum decidió no dejar libre el escenario este domingo y ha anunciado que irá al INE a registrar su candidatura presidencial, y dará a conocer los principales puntos de su proyecto de nación (que incorporará las 20 propuestas andresinas de reformas constitucionales). A pesar de los sostenidos indicios demoscópicos que le dan amplia ventaja sobre su contrincante pripanista (Jorge Álvarez Máynez está virtualmente borrado del mapa político), la candidata morenista ha dicho que mantendrá un intenso trabajo, como si no llevara tal delantera, y de ello da cuenta el no dejar sola en escena este domingo a Xóchitl.