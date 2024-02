E

squivó López Obrador entrar a una discusión con Carlos Slim en torno a las críticas, directas y veladas, que lanzó a su gobierno. Hay libertad de expresión en México, dijo, y además, se manifiesta con respeto, no como otros empresarios que recurren al insulto a la investidura presidencial. Eso sí, defendió el papel del Ejército. Slim opinó que las empresas que tiene a su cargo –el Tren Maya, Mexicana de Aviación– van a terminar generando pérdidas. Sin rebatirlo, López Obrador le recordó las cinco funciones que las fuerzas armadas pueden ejecutar dentro del marco constitucional y legal. 1) Proteger la soberanía nacional; 2) Labores de seguridad, para lo cual fue creada la Guardia Nacional; 3) Apoyo a tareas sociales, como la vacunación; 4) Construcción de obras, si no fuera por el Ejército no se habrían terminado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el de Tulum, o los cuarteles para la Guardia Nacional, y 5) Auxilio a la población en casos de desastre. No lo dijo el Presidente, pero vale recordar que durante los primeros dos años de su gobierno, la iniciativa privada firmó acuerdos de inversión que no cumplió. Todo quedó en el papel. Fue entonces cuando recurrió al Ejército para que realizara las obras que prometieron los privados.

Feudo zacatecano

Ricardo Monreal se resignó pronto con la derrota que sufrió su aspiración a convertirse en candidato de Morena a la Presidencia. Volvió al Senado en calidad de jefe. El partido le ha hecho justicia, varios hermanos y miembros de su familia están colocados en la nómina oficial. Lista parcial, de acuerdo con datos aparecidos en diversas publicaciones; David es gobernador de Zacatecas. Saúl ocupa el cargo de alcalde de Fresnillo y se registró como aspirante al Senado. Rodolfo es coordinador general de Desarrollo Tecnológico y Proyectos Especiales en Sinaloa. Luis Enrique es director de la asociación civil Amigos LEMA y esposo de Verónica del Carmen Díaz, delegada de la Secretaría del Bienestar. Ana María es directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud. Leticia es jefa de prestaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Zacatecas. El extenso feudo desde hace tiempo ya tiene un pie puesto en la capital del país. Caty, hija de Ricardo, será postulada como candidata a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc, que ya antes ocupó su papá.