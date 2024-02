No es coincidencia que esto suceda poco después de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró plausible la acusación a Israel de genocidio del pueblo palestino.

Lorena Rodríguez: los retos que enfrentará no son pocos ni fáciles, usted tiene la oportunidad histórica de construir puentes de diálogo con la comunidad dentro y fuera de la UNAM, y deberán anteponerse los intereses universitarios. Estaremos atentos a su convocatoria en apoyo a la FE, la ciencia y la nación.

Colegio de Economistas de la CDMX, consejo directivo: Ángel David Fonseca Corral, Juan Javier Noé Frausto Rodríguez, Josafat Iván Hernández Cervantes, Neftalí Granados González, Rubith Felipa Noria Martínez y Octavio Rivas López. Consejo Consultivo: Juan José Dávalos y José Antonio González Aguilar

Llama a no tolerar los violentos desalojos de inquilinos en CDMX

La nota de Laura Gómez, publicada ayer en la sección Capital, da en la puntilla a nuestra Ciudad de México, ante los tenebrosos desalojos violentos contra inquilinos, que conllevan inadmisibles robos de sus pertenencias, como sucedió en la calle de Palenque Sur 35, Narvarte. Las autoridades citadinas trastocan y toleran una de las partes más sensibles de sus habitantes: la vivienda. Ya es tiempo de que el gobierno que encabeza Martí Batres se involucre para solucionar estos trágicos casos. La gente así, lastimada, herida, abusada por estos actos judiciales, corre el riesgo de optar por el pandillesco panista cártel inmobiliario.

José Lavanderos

Agradece respuesta de CFE tras queja

Escribo a El Correo Ilustrado para agradecer la publicación de una carta el 21 de diciembre pasado contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a un caso de abuso en el servicio.

Ellos me llamaron diciendo que había sido un error de cobro de ellos y no debía pagar nada. La situación se cerró con un documento que me dieron en la CFE el 22 de enero pasado.

Fue larga la situación que padecí desde el 4 de julio de 2023, pero la solución llegó, ya que fue un injusticia. Gracias a la CFE y a esta sección por la publicación y el apoyo a mi persona.

Jorge Muñoz Varela