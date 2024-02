Ap

Washington. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, fue dado de alta ayer del Centro Médico Militar Nacional Walter Reed y reanudó plenamente sus funciones, informó el Pentágono. Austin, de 70 años de edad, ha tenido frecuentes problemas de salud a partir de que se sometió a una operación en diciembre para tratar un cáncer de próstata, y que no informó entonces al presidente, Joe Biden. El domingo anterior fue trasladado de nuevo al Walter Reed por un problema de vejiga, e ingresado en cuidados intensivos por segunda vez desde la operación. Antier se sometió a una intervención no quirúrgica bajo anestesia general. Se espera que hoy sea el anfitrión de una conferencia virtual de alrededor de 50 países que se reúnen mensualmente para coordinar la ayuda militar a Ucrania. Estaba previsto que Austin viajara a Bruselas para esa reunión, a la que seguiría mañana un encuentro trimestral con los ministros de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En su lugar, la embajadora de Estados Unidos ante la OTAN, Julie Smith, representará a Austin en esa reunión. En enero, el jefe del Pentágono fue hospitalizado durante dos semanas en el Walter Reed tras sufrir complicaciones derivadas de la operación. Sus médicos del Walter Reed habían dicho que no preveían que esta vez estuviera en el hospital durante un periodo prolongado.