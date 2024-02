Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de febrero de 2024, p. 26

Moscú. Una corte militar de apelación condenó ayer al pensador marxista Boris Kagarlitsky a cinco años de prisión en una colonia penitenciaria al sustituir la multa de 600 mil rublos (equivalente a unos 112 mil pesos), impuesta por la instancia judicial anterior.

La fiscalía argumentó su solicitud de revisar la anterior sentencia afirmando que la multa no se correspondía con la gravedad del delito cometido , es decir, emitir una opinión personal sobre las consecuencias que traería el atentando ucranio con bomba en el puente de Kerch, que une la península de Crimea con la región ruso de Krasnodar, en octubre de 2022.

Figuras de la izquierda de muchos países abogaron ante el Krem-lin, lo que en opinión de analistas como Nikolai Podosokorsky o Iván Preobrazhensky, pudo haber incidido en una primera sentencia suave, pero Kagarlitsky –tras declarar reiteradamente que no tenía la intención de irse de Rusia– no escuchó la señal y ahora, estiman, está pagando la osadía.

“La fiscalía presentó una curiosa apelación. Dice más o menos que como no puedo pagar la multa hay que encarcelarme. Trataron de presentarme como un muerto de hambre, no pudieron. Los espectadores (del canal de video) Rabkor (acrónimo de corresponsal obrero) reunieron con sus donaciones un millón 400 mil rublos (262 mil pesos, más o menos)… Estoy preparado para cualquier desenlace. Creo que vamos a ganar el juicio. Pero si no es así, tendrán que volver a luchar por mi liberación”, comentó Kagarlitsky a la prensa antes de comenzar la sesión.