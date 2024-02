La vida de Mario Loaeza Guzmán, entonces de 26 años de edad, dio un giro trágico cuando en pleno centro de Asunción Nochixtlán lo detuvieron cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, dependiente de la FGEO, quienes lo torturaron y sometieron a tratos crueles. Fue liberado al cabo de dos horas, pues no cometió delito alguno.

De acuerdo con Analí Peral Vivar, asesora jurídica de Mario Loaeza e integrante de la organización de la sociedad civil Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia, destacó que la carpeta de investigación por el delito de tortura no ha sido judicializada, de tal forma que tres de los agentes implicados no han recibido más sanción que una suspensión, y el cuarto renunció a su cargo, por lo cual no se le ha castigado.

La activista explicó que la denuncia se remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sin haber hablado con la víctima o sus asesores legales, lo que retrasó el proceso, pues la carpeta demoró dos años en regresar a la Fiscalía Especializada de Atención a Víctimas y a la Sociedad, donde sigue su trámite sin mayores avances.