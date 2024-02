Alonso Urrutia y Emir Olivares

La próxima semana se firmará el decreto presidencial mediante el cual se formalizará que anualmente el consumo doméstico de energía eléctrica en Sonora y otras entidades fronterizas como Baja California recibirá un subsidio de la Comisión Federal de Electricidad, anunció el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador quien precisó que en esos días visitará Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, como parte de una gira por el noroeste del país.

Explicó que este decreto busca que el subsidio no se tenga que renovar anualmente, sino que quede estipulado para la población sonorense. “Hay que decirlo con toda claridad: el subsidio a la energía eléctrica. Digo subsidio porque en el periodo neoliberal se satanizó la palabra ‘subsidio’, ¿no? Como si no fuese la función del gobierno apoyar a la gente, apoyar al pueblo. Antes no se podía hablar de eso, y de manera muy hipócrita, porque se subsidiaba a los de arriba siempre”.