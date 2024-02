Sin embargo, dijo, con esta acción la firma falta al convenio de concesión, que reza que deberá tener utilidades razonables; mientras, CAPA deja de lado que es un ente de gobierno cuya misión es servir al estado, no lucrar a costa de sus habitantes.

León Ricardo Lizárraga precisó que el importe de los servicios que presta Aguakán no los establece la concesionaria, sino la CAPA, a través de su consejo directivo –el cual es avalado por el Congreso local–, de manera que los sobreprecios que aplica dejan millonarias ganancias a ambas partes.

Además de ello, se determinó que si un usuario no paga su recibo mensual su deuda se vuelve mercantil y tiene que firmar un convenio con la concesionaria, en el cual se le pide un bien como garantía, documento del que nunca se le entrega copia. De esta manera, la compañía se llega a apropiar de inmuebles de la gente que no pudo saldar lo que debía por consumo de agua.

En el estudio se detalla que si bien la tarifa de uso doméstico, que era de 19 pesos por metro cúbico antes del decreto 444, no cubría el costo total del servicio, con las modificaciones planteadas se colocó en 47.41 pesos (por consumo medio), cantidad a la cual se aplicó un supuesto subsidio que permitió que se estableciera el precio en 27.10 pesos por metro cúbico, lo que significa que hubo un aumento de 8 pesos.

Por su parte, la comisión logró casi 4 mil 500 millones de pesos de utilidades, de los que 341 millones correspondieron a 2023. En conjunto, ambas lograron un superávit de 21 mil 500 millones de pesos, cifra superior a la deuda del estado.

Lizárraga Cubedo sostuvo que, tomando como base la media entre el servicio de agua en los sectores doméstico, hotelero, industrial y comercial, en Quintana Roo la tarifa mensual es de 716.31 pesos, las más alta del país.

Proponen que devuelva excedente; el Congreso calla

En el ámbito doméstico, puntualizó, los usuarios pagan más de 250 pesos, según el incremento del servicio eléctrico; mientras, la media nacional es de 88 pesos. La mayoría de los municipios tienen indizadas sus tarifas a la Unidad de Medida y Actualización, según datos del Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores.

Ejemplificó que en 2023 los costos de agua potable en Quintana Roo representaron casi cinco veces más que los de Yucatán, pues en esta última entidad se pagaron, a nivel general (entre todos los tipos de servicio) 162.81 pesos por mes, y en la primera, la cifra llegó a 716.37 pesos.

El entrevistado afirmó que en este contexto lo ideal no es que se vaya Aguakán, sino que se quede para devolver a Quintana Roo todo el dinero que cobró de más de manera no ética, pues como la empresa responsable que tendría que ser , no debió permitir que el precio del servicio se excediera de manera descomunal.

Además, consideró que el gobierno del estado, a través de la CAPA, ha sido cómplice en el robo que ha cometido dicha compañía contra los ciudadanos mediante el cobro de tarifas excesivas, por lo que debe informar a los quintanarroenses sobre las decisiones tomadas en perjuicio de la población, así como entregar un desglose detallado y transparente del destino que han tenido esos millonarios recursos.

Expuso que ya se presentó una iniciativa ciudadana ante el Congreso estatal para reformar la ley en la materia. Se propone, entre otros puntos, que Aguakán deje el precio de equilibrio en 38 pesos por metro cúbico de agua, es decir, cinco pesos por arriba del real , que es de 33, para que quede un amplio margen de ganancia; asimismo, situar en 250 pesos la tarifa mensual doméstica y eliminar el cobro base de 10 metros cúbicos de consumo por domicilio, se utilice o no.

Aseguró que no ha habido respuesta de la Legislatura a esta propuesta, por lo que en breve la organización que representa convocará a una marcha para exigir que los quintanarroenses sean escuchados; también puntualizó que a través de la página Change.org están recabando firmas y aunado a ello proporcionan el acompañamiento necesario a las personas que se ven afectadas por el cobro exagerado del servicio.