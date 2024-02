De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de febrero de 2024, p. 9

La actriz estadunidense Marcia Cross, conocida por su papel de Bree Van de Kamp en la serie Esposas desesperadas, expresó su incredulidad ante el silencio que rodea las atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación israelíes contra los palestinos en Gaza.

Cross, de 61 años, recurrió a Instagram para expresar su indignación, afirmando: Estoy luchando por comprender cómo vivir entre personas con ojos que no lloran, corazones que no se estremecen y voces que permanecen en silencio. No hay palabras para describir el horror que se ha desatado y se está desatando. Y el silencio me hace creer que soy sorda .

En X habló de su decepción por la distracción de la gente con el Supertazón, ya que Israel lanzó una campaña aérea sobre Rafá durante esa noche, matando a casi 50 palestinos. La ciudad ha sido declarada zona segura por las fuerzas de ocupación y más de un millón de palestinos se han refugiado allí después de haber sido expulsados de sus hogares en las áreas septentrionales de la franja desde el 7 de octubre.

