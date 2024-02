Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de febrero de 2024, p. 7

El artista multidisciplinario Sergio Arau le quita lo pomposo a 10 temas referentes de la música clásica y los adereza con un toque de rock en su disco Tocada y fuga. Creo que no ensucio esos temas, sino que sufren una reinvención , afirma el ex líder de Botellita de Jerez. Después de presentarlo en una docena de ocasiones por varios lugares, el 28 de febrero expondrá el karma del álbum en el Lunario del Auditorio Nacional.

Lejos de ser una ocurrencia o una mala broma Tocada y fuga tiene su remitente más remoto en la década de 1990. En ese sentido, Arau revela: “a finales de esos años una amiga hizo un video experimental en un club en la zona roja de Tijuana, que se llama Smyrna, que siempre ha estado ahí, incluso mi papá me dijo que lo conocía como El Esmeril, porque te la limaban. Mi esposa, la actriz Yareli Arizmendi, y yo participamos sin avisarle a nadie. Ella se disfrazó de rumbera enmascarada y yo de metalero sabrosón. La verdad sí se puso tensa la cosa. Después nos hicimos amigos de algunos habitués y la cosa se relajó. Lo que quiero decir es que la música que sonaba era Ladies bar, con el grupo Barón de Apodaca, pero reconocí que la base musical era Bolero, de Ravel, pero con la letra de Barón de Apodaca”.

Nunca había hecho un álbum con tanta calma

La idea se le implantó en su retentiva y estuvo paseando por su cabeza. Cuenta: “de hecho, en 2000 me metí hacer unos demos para desarrollar este concepto. Pero lo fui dejando. Hice Un día sin mexicanos, después Naco es chido... y otros proyectos que se vinieron uno tras otro, incluido el regreso con Botellita de Jerez. En esas estaba, cuando cae la pandemia que me agarra en Los Ángeles y, pues, no podías rentar un estudio, pero convencí a mi amigo el músico Germán Briseño, quien además es un ingeniero de clóset, literal porque el estudio lo tiene en uno de sus armarios y comenzamos a trabajar en Tocada y fuga, unas cuantas horas los lunes vía Zoom”.

Arau asegura que grabar el álbum “fue sorprendente porque nunca había hecho un disco con tanta calma; siempre fue aprisa porque el estudio era muy caro. Todo estuvo muy bien y así concretamos Tocada y fuga, que ya está en todas las plataformas con 10 temas de la música clásica del dominio público ya liberadas... de hecho, espero que se liberen los derechos de unas cuantas más para intervenirlas”.

En opinión del entrevistado, “no se trata únicamente de hacer reír a la gente; la cosa es ser crítico, no sólo hacer chistes bobos. Además, Tocada y fuga no es un panfleto; sin embargo, tocamos muchos temas sociales, porque creo que después de la pandemia las personas ya no ríen y, como decía Dario Fo, ‘la gente que ríe no tiene miedo’. Quiero provocar esa risa y si la incito con una causa, adquirirá más sentido. No sólo es ser muy gracioso para hacer un chiste. Eso es exactamente Tocada y fuga”.