Es para barcos grandes, por el calado del puerto, porque no se tiene en cualquier lugar un calado así, es de los puertos con más profundidad en América y en el mundo. Subrayó que ya se entregó la concesión que será para empresas mexicanas por tratarse de un puerto, un asunto de seguridad nacional .

En paralelo, habrá 10 polos de desarrollo entre Salina Cruz y Coatzacoalcos operados fundamentalmente por empresarios mexicanos.

No habrá bono sexenal