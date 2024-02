Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de febrero de 2024, p. 21

El principal riesgo fiscal para lo que resta de esta administración y la siguiente es la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex); se puede traducir en un recorte a la nota soberana del país si no se encuentra una forma de arreglar la petrolera sin más transferencias y apoyos federales, y como contingencia tampoco menor está el que no se haga un ajuste a todo el balance público el próximo año, advirtió Carlos Capistrán, economista en jefe para América Latina y el Caribe en Bank of America (BofA Securities).

Enfatizó que este año se aprobó el déficit más alto en tres décadas y para el siguiente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proyectó un superávit que está condicionado a un recorte de 3 puntos porcentuales en el gasto, de la dimensión de lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Esta situación deja menos margen para el primer año de la siguiente administración, que será el centro de análisis de las calificadoras de riesgo para mantener o modificar la nota crediticia del país.