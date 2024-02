Ángel Vargas

Miércoles 14 de febrero de 2024

Aunque reconoce que el terror al miedo y el dolor es muy común, la terapeuta y escritora Georgette Rivera propone darles un giro y aprovecharlos como una oportunidad para obtener un aprendizaje.

Para ello, es imprescindible conocer su origen emocional y espiritual, sostiene la también conferencista, quien no tiene reparo de ser considerada médium, vidente y, ¿por qué no? , bruja.

“El miedo y el dolor son interruptores que encienden o apagan la luz, eso depende de cada quien, lo importante es saber qué hacer con lo que sucede en esos momentos que, como se dice de manera coloquial, ‘no se tiene cabeza’”, apunta.

Descendiente vía materna del legendario jefe indio Gerónimo, líder militar de los apaches Bendoke, la especialista aborda el tema en el libro Del dolor al amor: Encuentra la sanación emocional a través del cuerpo y el alma, publicado por editorial Grijalbo.

Esta obra es resultado de un momento en el que la autora perdió la fe y emprendió un complejo viaje geográfico y espiritual para recuperarla, en cuyo camino entendió que esa pérdida es también una enfermedad, según explica en entrevista.

En su opinión, la humanidad se encuentra hoy inmersa “en una carencia impresionante de propósito; y no sólo son los chavos, sino también los adultos de 40, 50 y 60 años, que admiten que no saben qué quieren ni hacia dónde van y ya no les gusta nada.

Ahí es cuando uno se da cuenta de que falta fe y un elemento que considero no terrestre. Cuando te conectas a esa fe y a esa fuente, ese elemento llega a tu vida, se llama voluntad. Ésta no es de este plano, sino que se trabaja a niveles superiores de conciencia, ese espacio donde tú puedes empezar nuevamente a restablecer tu conexión con el plano superior .

Hija de médicos, Georgette Rivera estudió literatura en la Universidad Iberoamericana, donde también impartió clases. Ha combinado su carrera con la práctica de terapias holísticas y el desarrollo de técnicas de meditación que aprendió del budismo.

Bruja, oráculo o vidente, yo me considero normal