–¿Cómo se maneja el escritor para no proyectarse demasiado en el texto?

–Hay literatura para niños con muchas capas que sí es compleja y asume que el lector va a tener la experiencia como tal para entrar o no al texto. Hay niños que entienden todas las referencias. He sostenido conversaciones fascinantes porque ya leyeron los mismos libros, les gusta el tema, les da curiosidad o porque quieren ser escritores. Depende mucho del niño.

Dada mi formación de periodista, me interesa hablarle a un niño real. A veces uno tiene una idea hipotética de qué entienden o qué son los niños ahora, que no necesariamente encaja con su propia idea. Siempre hay una tensión muy fuerte en la literatura infantil entre lo que los adultos creen es apto para ellos y lo que van a entender. Este es el meollo del asunto: si los niños no entienden, no se conectan y cierren el libro.

Más que ingredientes para escribir libros para niños y adolescentes, Córdova sugiere “no separar el adulto escritor del niño a la hora de escribir. Seguir motivado por las preguntas que te mueven como adulto, pero hay que tratar de responderlas desde una perspectiva honesta. No me pongo un disfraz de escritor infantil ni empiezo a decir cosas en las que no creo. Soy el adulto que soy y hago un ejercicio de imaginación para ponerme en esta perspectiva. Todo ejercicio de imaginación requiere de mucha investigación porque ya no soy un niño. El adulto que soy entrevista y conversa mucho con niños. Trato de estar abierto a lo que les interesa, de lo que hablan, cómo hablan, qué les preocupa, a qué le tienen miedo, con qué sueñan; incluso, estructurar sus oraciones para que no se sientan falsas o impostadas.