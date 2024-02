Merry Macmasters

Miércoles 14 de febrero de 2024

De un reencuentro insospechado en adelante es una historia de amor que sucede en dos tiempos, el más reciente libro de Bárbara Jacobs, en el que recopila una serie de textos que escribió para diferentes publicaciones relacionadas con Vicente Rojo (1932-2021), con quien se casó en segundas nupcias. Se hace acompañar por dibujos del artista creador del logo de La Jornada, seleccionados por Jacobs.

En dos tiempos porque es imposible hablar de Rojo sin mencionar a Tito Monterroso (1921-2003), ya que ambos eran muy amigos, incluso, antes de que Jacobs conociera y se casara con el escritor de origen hondureño, nacionalizado guatemalteco.

Vicente le hizo muchas portadas en Ediciones Era y se querían mucho , dice Jacobs en entrevista con este diario. Además, los matrimonios formados por Jacobs/Monterroso y Rojo/Alba Cama, eran muy amigos, al grado de que si invitabas a una de ellas a comer o cenar, tenías que invitar a la otra porque, si no, nos enojábamos con los anfitriones . También viajamos juntos. Vicente y Alba tenían un departamento muy bonito en Barcelona, alguna vez nos los prestó . Albita, como le decían, y la mamá de Jacobs, tenían una gran amistad debido a su interés por la cocina.

–¿Que le motivó a contar una historia de amor, porque es un tema muy íntimo?

–Hice la recopilación recién muerto Vicente. Dije, me voy a volver loca, hay que hacer algo, entonces me puse a escribir. Estaba desesperada. Para no ayudarle al destino final con mi propia mano, dije: me voy a poner a trabajar.

Vicente había conocido casi todos los textos, dos o tres no porque ya había fallecido. A la hora de escribir la presentación decidí contar mi historia de amor.

En dicha historia hay dos maridos, amigos y cómplices a la vez. La editora Alba Cama falleció en enero de 2003, mientras Monterroso murió el 7 de febrero del mismo año. Jacobs recuerda que recién enviudado Rojo, ella y Tito lo invitaron a comer para distraerlo.

“Un día, Vicente me preguntó: ‘¿Recuerdas el día en que recién enviudó, Tito y tú me llevaron a comer al (restaurante) Cluny, y cuando sacaste el coche del estacionamiento, nos viste a él y a mí caminando del brazo por avenida de la Paz? ¿Sabes qué me dijo Tito, textualmente, en nuestra breve y que sería la última reunión? Lo cito: Vicente, yo ya me voy a morir (de hecho, murió exactamente al mes de Albita): te encargo a Bárbara’. Y le dije: ‘Vicente, sabes qué, qué bueno que le hiciste caso’”.