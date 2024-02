Cargos no son similares

Por lo anterior, se derogó el apartado que reconocía la calidad de servidor público a directivos y administradores de asociaciones civiles que reciban recursos públicos.

Se concluyó que el artículo 108 constitucional no permite extender el concepto de servidor público a quienes no desempeñan un cargo en la estructura estatal y que no debe confundirse que una persona sujeta de derecho privado puede ser sancionada penal o administrativamente por su responsabilidad contra el Estado.

Además, ya existe todo un sistema legal que permite fincar responsabilidades penales y administrativas a particulares.

En cuanto al segundo párrafo del artículo 256, que establecía los elementos del delito de corrupción cometido por un servidor público, la mayoría de ministros lo declaró inválido por considerar que se creaba un régimen de penas y agravantes para servidores públicos y particulares que no favorecía la comprensión del tipo penal y se vulneraba el principio de seguridad jurídica.