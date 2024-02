La contumacia ciega y sorda de las guerras sanguinarias en curso es la envoltura que no oculta los intereses económicos y geopolíticos que se debaten en su propia autodefensa. La realidad del momento actual del capitalismo es la del sálvese el que pueda proferido por los grandes poderes, que creen que proteger sus intereses y su poder, consiste en ampliarlos sin tregua: deben por eso poner a raya a los de abajo, estén donde estén. En Medio Oriente deben liquidar a los terroristas (Hamas, Hezbola, la Yihad Islámica) hasta borrarlos del mapa. Y van juntos en esa cruzada: EU, la Unión Europea, Japón. Desprecian los sermones de AG. Más aún, Netanyahu pide su renuncia por haber dicho que Hamas no nació de la nada , recordando la historia de ocupación violenta de los territorios palestinos por el sionismo. En pelea por la exclusión continua, no es extraño que los de arriba rechacen reformar el Consejo de Seguridad de la ONU.

AG propuso en su alocución una reforma del sistema financiero ­internacional. Sería imperiosa una reforma que limitara los ingresos enloquecidos de este sector parasitario que no produce nada. Pero se trata de la casamata mayor del capitalismo neoliberal, y posee los instrumentos de control sobre casi cualquiera empresa o gobierno. El capitalismo neoliberal es irreformable. Las reformas posibles pueden darse en el marco de los estados-nación, no en el ámbito de la economía global. Sería necesaria una reforma decidida por todos los estados del centro imperialista: los países más desarrollados de la OCDE. La economía capitalista desde hace tiempo está imposibilitada de proveer de satisfactores a la población mundial; más aún, funciona aplastando la vida de los más pobres del planeta.

La ley no funciona en ninguna parte como instrumento de convivencia social. Es, en lo fundamental, en el estrecho marco del Estado-nación, apenas un instrumento de la dominación. En el ámbito internacional no tiene validez. No existe una institución global que pueda impartir justicia ni hacer valederas sus resoluciones. En el espacio global sólo existe la fuerza. Los estados se respetan entre sí cuando poseen una fuerza militar equivalente. Cuando no es así, los más fuertes aplastan a los débiles.

El conflicto potencial mayor de nuestros días proviene de la urgencia de EU por diezmar la fuerza económica y militar de Rusia y China. La guerra en Ucrania proviene de la itentona de EU por mermar militarmente a Rusia –desde la caída de la URSS en 1990–, e intentar evitar a toda costa una alianza de largo plazo entre Rusia y China. EU ve a China, desde el inicio del gobierno de Biden, como la mayor amenaza a su existencia de centro imperialista mayor. No existe ninguna posibilidad de crear una ruta que lleve a una paz internacional, que evite el alto riesgo de confrontación de EU con Rusia, o con China, o con ambos.