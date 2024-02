Detalló que 19 mil 890 pasajeros locales han usado el tren por razones de trabajo o comunidad para transportarse. De los usuarios, 20 mil 456 eran turistas nacionales y sólo mil 787 internacionales.

El general Lozano Águila adelantó que el 28 de febrero se hará un recorrido de supervisión desde Palenque hasta Cancún con la finalidad de incrementar la velocidad de 120 a 140 kilómetros por hora.

Además, reiteró que el 29 de febrero se inaugurará la tercera etapa del Tren Maya, que irá del Aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen, 50.57 kilómetros de doble vía en una de las zonas de más alta demanda turística del país.

La apertura de esta nueva etapa tendrá dos estaciones más: Puerto Morelos y Playa del Carmen, con lo que la ruta sumará 24 de 34 totales.

Agregó que para finales de junio, ya pasada la elección presidencial, se inaugurarán las etapas restantes del Tren Maya (de Playa del Carmen a Escárcega) para completar el circuito de mil 554 kilómetros totales.

De su lado, el presidente López Obrador señaló que dejará recomendaciones a la próxima administración federal sobre proyectos de infraestructura pendientes, y confió en que estos sean retomados.