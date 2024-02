Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 9

Ante la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de que el gobierno federal deberá hacer pública toda la información que tiene sobre el programa de cómputo Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador se manifestó porque se entreguen todos los expedientes que se tengan. Lo que tiene que ver con el presidente Enrique Peña Nieto y lo que tiene que ver con nuestro gobierno; no ocultar nada, entregarlo todo .

Durante su conferencia, el mandatario también anunció que el viernes el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, presentará un informe sobre la devolución de bienes al gobierno de México que ha ordenado un juzgado en Florida, como parte del juicio contra el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna. Adelantó que ya hay mucha información también sobre sus cuentas.