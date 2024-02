Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 9

Al enfatizar que el Poder Judicial está secuestrado y al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la de cuello blanco , el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los sectores que de manera hipócrita se escandalizaron por sus afirmaciones de que había enviado las iniciativas de reformas porque había elecciones. Sostuvo que lo hizo porque es clara la necesidad de alcanzar la mayoría calificada para reformar la Constitución.

En su conferencia matutina, ratificó su vinculación al proceso electoral: Claro que sí, con toda transparencia, porque no se puede reformar el Poder Judicial si no se tiene mayoría calificada en el Congreso . En la actualidad no es viable porque su movimiento no tiene esa mayoría requerida, tengo que decirlo, porque antes eran temas vedados, no se hablaba, qué les iba a convenir a los corruptos que la gente supiera cómo funciona el Poder Legislativo, mucho menos que se supiera cómo funcionaba el Poder Judicial .

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó los alcances de la reforma para que esté legitimado y resuelva sus problemáticas con independencia, ajeno a intereses privados. En 2025 se renovará todo el Poder Judicial, incluidos los mil 633 jueces y magistrados; se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y la elección de los integrantes del Poder Judicial sin financiamiento público o privado ni participación de los partidos.