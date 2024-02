Confiado en la continuidad del movimiento que encabeza, enfatizó: Se está llevando a cabo una transformación, pero cuando hay una transformación hay cosas que no desaparecen del todo y también lo nuevo no termina de nacer. Creo que va a seguir lo nuevo, va a continuar la transformación, y va a quedar en lo anecdótico la picaresca de la política mexicana .

“¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Ahí empieza el debate. ¿Quieres que continúe la transformación? ‘No, no quiero, porque no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco’. ¿No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso? ¡Millones! ‘Quiero un presidente obediente, al servicio de la DEA, un servidor afanosito de los potentados de México. Quiero a alguien que sea sensato y que no esté diciendo que no hay clases’.”

Aprovechó para contestar a un señalamiento del ex canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, quien en un mensaje en la red social X hizo alusión al reportaje de Tim Golden y cuestionó: “¿Le queda el mote de narcopresidente a López Obrador? Por ahora es imposible afirmarlo, pero tampoco es factible rechazarlo”.

El mandatario señaló que en su juventud, Castañeda era rebelde, consecuente y hasta quiso ser guerrillero y se entrenó en Cuba. Pero se cansó de eso y fue volviéndose muy conservador. Y suele pasar que a veces estos renegados políticos son peores que los conservadores de alcurnia .