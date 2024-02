¿Cuál es el asunto muy penoso revelado por López Obrador? En su más reciente libro ¡Gracias! el mandatario detalla los enjuagues de María Amparo Casar, en los que también aparece involucrado Héctor Aguilar Camín, para obtener una multimillonaria cantidad y una pensión vitalicia más que jugosa de Petróleos Mexicanos (Pemex), algo que no ha ameritado ni una sola palabra de quienes aparecen en la trama, con todo y que la señora es la cara visible de una organización comprometida con la consolidación del estado de derecho en México .

Así, transcurridos varios días desde que se conoció que el presidente López Obrador hizo público un asunto muy penoso ligado con la presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), María Amparo Ca-sar (en el cargo desde hace casi cuatro años), tal organización que pretende ser referente nacional en el tema (con financiamiento del gobierno estadunidense) no ha dicho ni pío sobre los enjuagues y el tráfico de influencias de quien en tiempos foxistas fue asesora del entonces secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.

utopromocionada como una organización no gubernamental dedicada a realizar investigaciones contra la corrupción y la impunidad, comprometida con la consolidación del estado de derecho en México y decidida a posicionarse como un referente nacional en el tema , la agrupación creada y re-genteada por Claudio X. González Guajardo –cara visible de los embates políticos de la oligarquía– asegura que combate todo tipo de actos deshonestos e ilegales… menos, claro está, los propios ni los de sus allegados, pues lo importante para ella es cuidar sus propios intereses y defenestrar a todo aquel que ose afectarlos.

Daniela agrega: López Obrador men-ciona que Bátiz le contó de la solicitud pero coincidieron en que no era correcto ceder . Sin embargo, asegura que el influyentismo se impuso , pues aunque no tenía derecho ni al seguro médico u otras prestaciones, el banco y Pemex (entonces, el director general era Raúl Muñoz Leos, con Fox) pagaron un seguro de vida por 17 millones 600 mil pesos y pensión vitalicia por viudez por 125 mil pesos mensuales . Todo, a pesar de que la causa de muerte fue suicidio y que su esposo no cumplía con los requisitos de antigüedad que para estas prestaciones se establece un periodo de más de dos años; el marido de Casar sólo había trabajado cuatro meses en Pemex . De ese tamaño.

Barragán detalla que el citado capítulo inicia con el antecedente de MCCI, que cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno se trató de México Unido Contra la Delincuencia, organización de María Elena Morera que entre 2005 y 2008 recibió 4 millones 256 mil pesos por donativos de la Secretaría de Seguridad Pública, la mayoría otorgados cuando Genaro García Luna estaba al frente . (Gracias, Daniela)

Y así, de dientes para afuera, MCCI dice que lo suyo es consolidar el estado de derecho en México . Ante todo, cara dura.

Las rebanadas del pastel

De la candidata gelatinosa: sea en México, Estados Unidos o España–-ahora con castañuelas y vestida de flamenca–, lo suyo es pendejiarla por doquier.

Twitter: @cafevega

cfvmexico_sa@hotmail.com