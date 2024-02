A

diferencia de los millonarios que han creado algo que cambió el rumbo de la historia (Steve Jobs, la computadora personal; Bill Gates, software; Elon Musk, pilas del automóvil eléctrico), Carlos Slim no ha inventado ni medio tornillo, pero se ha colocado entre los citados gracias a su habilidad para prosperar en gobiernos de distintos partidos (PRI, PAN, PRD, Morena) y un especial olfato para la especulación bursátil. Sin embargo, en la reunión con reporteros que tuvo ayer, declaró que de este gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio . Asegura que ha hecho poca obra pública en relación con gobiernos anteriores, sólo un tramo del Tren Maya. El mes pasado cumplió 84 años y unos días antes su fortuna, de acuerdo con el índice de billonarios de Bloomberg, había escalado a 100 mil millones de dólares. Trató de explicar su origen, dice que comenzó a hacer dinero desde joven.

Otros datos

La publicación especializada en negocios, El CEO, tiene otros datos: “En el sexenio de #AMLO –afirma– el gobierno federal adjudicó a las empresas de #CarlosSlim 2 mil 530 contratos, que sumados arrojan un monto cercano a los 61 mil millones de pesos”. Menciona el negocio más reciente, citando una información que dio López Obrador en la mañanera: el gobierno le compró por una suma no especificada la concesión de la carretera Oaxaca-Tehuantepec de la cual era titular el empresario.

La publicación cita un contrato por 934 millones 94 mil pesos adjudicado por el ISSSTE a la empresa Uninet, filial de Teléfonos de México y otros 15 contratos (no precisa a cuáles compañías del grupo) con valor de 43.9 millones de pesos sólo en lo que va de este año. Formarían parte de los 2 mil 530 contratos.

El siempre atento de la imagen de su suegro y jefe, Arturo Elías Ayub, no ha desmentido la información de El CEO.

La televisión abierta

Slim repitió en la conferencia de prensa convocada ayer algunos temas que ya ha abordado: 1) Telmex está en quiebra, tiene un pasivo laboral muy grande y 2) sigue esperando una concesión de televisión abierta que le permita aprovechar su extensa red de comunicaciones. Cuando compró Telmex, en 1990, la empresa tenía utilidades por 2 mil millones de pesos. ¿Cómo es que quebró? Se comprometió a modernizarla, sólo que lo moderno (la telefonía celular) lo incorporó a una empresa separada, América Móvil. Tiene el apoyo del sindicato charro de Francisco Hernández Juárez, algún día conseguirá liquidar o jubilar a los trabajadores con acciones devaluadas de Telmex. Por otro lado, la Comisión Federal de Telecomunicaciones ha estado a punto de darle la concesión de televisión abierta, sus competidores se han opuesto con el argumento de que es un monopolio. En otro tema, ante la propuesta de reducir la jornada laboral a 40 horas que se analiza en el Congreso, Slim considera que el poder adquisitivo y el bienestar de la población no se logran trabajando menos, sino ganando más. Si alguien lo duda, pregúntenle a las adineradas meseras de Sanborns.