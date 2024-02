En memoria de John Rawls, quien teorizó sobre la justicia

E

l 21 de febrero de 1921 nació en Baltimore el filósofo John Rawls, quien se dedicó a teorizar sobre la justicia y a ir en contra de la corriente utilitarista. Su obra Teoría de la justicia atiende los problemas civiles que enfrentaba Estados Unidos tras la guerra de secesión y el aún vigente problema de la discriminación.

Para Rawls era necesario enfatizar la discusión sobre la desi-gualdad en la sociedad. Dentro de su amplia filosofía política se encargó de reflexionar acerca de cómo la posición original ayudaría a las personas, como situación hipotética, a replantearse cómo debería organizarse la sociedad a través de instituciones de base.

Para él estaba claro que nadie elegía sus características físicas o sociales antes de nacer, por lo que resultaba incomprensible que se determinara a partir de la suerte las características de vida de una persona. Entre otros temas, Rawls plantea al velo de la ignorancia como una forma de hacer a la sociedad más justa; es decir, habría que actuar y establecer normas con la idea de no saber qué características físicas, sociales o económicas tendríamos en nuestra vida.

Luis Enrique Aparicio López

Destino incierto para migrantes con Trump

Pésimas noticias que el asunto de los migrantes sea tema electoral y Donald Trump aproveche el declive de la propuesta de Joe Biden para amenazar con deportación masiva de migrantes si llega a la presidencia. Si de por sí ya era humillante el trato y según se ha denunciado últimamente incluso con agresiones sexuales, ya se puede avizorar el destino que les espera. Y a propósito, lo de invertir en las naciones pobres para disuadir la migración no reditúa electoralmente, por tanto de eso no hay nada, de no ser tristeza.

Benjamín Cortés V.

Llama a parar la tala en la sierra de Guerrero

Mucho nos quejamos de que la Semarnat es omisa para detener la gran desforestación en la sierra de Guerrero, cuyos efectos, entre otros, se evidenciarán en el agotamiento de los mantos freáticos que aportan agua a varios municipios de esta entidad. La declaración de Brenda Legario Orozco, secretaria general de la sección 23 del sindicato de esa institución, bien relatada por Héctor Briseño y Carolina Gómez el sábado en La Jornada, en la que se señalan las pésimas condiciones en las que laboran, incluso ya antes del huracán Otis, explican la incapacidad institucional para detener la tala inmoderada en la sierra.

Bueno sería que María Luisa Albores, titular de la Semarnat, explicara las razones de la grave situación que se vive en la delegación federal en Guerrero, cuando hoy nos aproximamos a una crisis hídrica y ambiental y cuáles medidas piensan aplicar para evitarla.

Alvaro Urreta, coordinador del Grupo Asesor del Observatorio por la Reconciliación, la Paz y el Desarrollo de los Pueblos de la Sierra de Guerrero