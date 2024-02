Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 23

Harrisburg y Nueva York., Miles de participantes empezaron a hacer fila más de seis horas antes de aparecer el ex presidente Donald Trump, con amplias sonrisas, tomando selfis, con gorras rojas con el lema Make America Great Again (Haz grande a Estados Unidos de Nuevo, o MAGA), camisetas y cachuchas que anuncian cazadores por Trump , Chica Trump , Alguaciles por Trump , y más que otras, Trump 2024 .

Es una multitud feliz en un ambiente festivo, moviéndose con la música y niños corriendo. El único problema es que el Servicio Secreto ha ordenado prohibir las armas en la arena, y es que este mitin es parte de la gran feria anual de la Asociación Nacional del Rifle, a un lado de extensas exposiciones de todo tipo de artefactos, y mucha de esta gente ha estado portando sus propias armas toda la semana aquí. Aunque hay un lugar para que guarden sus cuchillos fuera de la arena, aquellos que tienen armas de fuego deben regresar a sus autos u hoteles para dejarlas.

Asistir a un mitin de campaña de Trump el sábado pasado deja la impresión de que aun si el ex mandatario no fuese candidato, esta comunidad de sus simpatizantes estaría apoyando a alguien más que se le parezca, o sea, esto no es exclusivamente un fenómeno Trump, sino un segmento de la población que existía antes de su aparición en el escenario político, y que estará aquí después de que él desaparezca.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) dice tener 5 millones de miembros, pero hay evidencia de que ese número se ha desplomado un millón como resultado de escándalos internos entre el liderazgo de esta aún poderosa organización civil. Unos 70 millones votaron por Trump en la última elección, y decenas de miles de ellos siguen llegando a sus mítines de campaña por todo el país.

Después de tres horas de espera, las puertas de la arena se abren y ahí los fans esperarán otras tres horas antes de que llegue su líder. Buscan sus asientos y proceden a buscar hot dogs mientras escuchan música grabada que incluye Pinball Wizard, de The Who; Ring of Fire, de Johnny Cash, pero sorprende que justo antes del ingreso de Trump a la arena, se escucha a Pavarotti cantando Nessun dorma, de Puccini.

La multitud es abrumadoramente blanca, está generalmente vestida en pantalones de mezclilla, camisetas y botas de trabajo o tenis, y por supuesto –a pesar de que el presidente Joe Biden y otros han buscado caracterizarlo como algo negativo– muchos llevan artículos que orgullosamente los definen como MAGA; una mujer hasta lleva joyería de diamantes con ese logo.

“Este es el verdadero Estados Unidos. Si ven a su izquierda, a su derecha, detrás, verán a estadunidenses NRA, y verán a la gente que hace grande a America”, declara el vocero de la NRA Billy McLaughlin ante el público, provocando una ruidosa ovación. Nunca entregaremos nuestras armas , proclama. Pide a la multitud voltear a ver hacia la parte de en medio de la arena, donde está la sección para los medios, y sus cámaras y reporteros, y declara: verán a los medios establecidos mientras todos empiezan a abuchear, algo que continúa cuando menciona a CNN, MSNBC, el New York Times y más (La Jornada agradece que la oficina de prensa de la NRA haya colocado a su enviado en otra parte, alejada de la sección de medios).