Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 27

Xalapa, Ver., Familiares de ciudadanos desaparecidos tramitaron un amparo en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación con sede en esta capital, ante las inconsistencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, del cual han sido borrados datos claves para la localización de individuos ausentes o, en el peor de los casos, se ha dado por encontrados a sujetos cuyos paraderos aún se ignoran.

Olga Lidia Salazar, integrante del colectivo Buscando nos Encontramos, del municipio de Córdoba, dijo que se ampararon porque borraron algunos datos de nuestros familiares del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, no aparece la información de nuestros desaparecidos o aparece como confidencial, y sabemos que para que haya una buena búsqueda no puede ser así, debe ser una búsqueda pública, abierta a los ciudadanos, para tener buenos resultados .

La activista, quien busca a su hija Marion Ivette Sampayo Salazar, quien fue vista por última vez el 14 de enero de 2011, explicó que a partir de que el gobierno federal hizo una revisión al registro y recortó la cifra de 110 mil ausentes a sólo 12 mil 377, comenzaron a detectar una serie de inconsistencias.