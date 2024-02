Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. a12

Las Vegas., Patrick Mahomes tiene una foto favorita, el instante en que el entrenador Andy Reid y el resto de los Jefes de Kansas City están en el centro del Allegiant Stadium, en Las Vegas, y son atrapados para siempre con el campeonato de la NFL. El mariscal de campo sonríe, porque esa imagen es la puerta de entrada a una nueva dimensión. Es el mejor entrenador de todos los tiempos , afirma sobre el hombre de 65 años, con quien ha construido la nueva gran dinastía del futbol americano profesional.

Mahomes recuerda una conversación que tuvo con Michel Vick, ex jugador de los Halcones de Atlanta, cuando supo que iba a sumarse al equipo de Reid. “‘Mira a ese gran hombre que tienes ahí’, me dijo. ‘Te va a llevar a otro nivel’”, menciona. “Tal vez Andy no tenía los trofeos de otros grandes entrenadores, pero la forma en la que ha sido capaz de navegar por cada uno de sus planes es legendaria. No creo que hoy sería el quarterback que soy si no estuviera él con nosotros”.

En un deporte que hace valer la precisión de los pases, muchos suponían que este año los Jefes eran más vulnerables. Tarde o temprano este juego te pone en tu lugar , señala el tres veces MVP (siglas en inglés del Jugador Más Valioso) en la historia del Supertazón. Es nuestra cultura. Este equipo tenía las piezas en su lugar cuando Alex Smith era el líder definitivo. Después, me trajeron y yo sólo trato de ejemplificar eso. Nadie ha ganado nunca tres veces seguidas un campeonato. Lo que puedo decir es que lo vamos a intentar .

Kansas City no sólo levantó su cuarto trofeo Vince Lombardi en Las Vegas, sino que además se convirtió en la primera franquicia desde los Patriotas de Nueva Inglaterra en defender con éxito su corona. Ahora el aclamado MVP está empatado con el miembro del Salón de la Fama Joe Montana en el segundo puesto con mayor cantidad de premios al Jugador Más Valioso en una final, sólo detrás de Tom Brady.