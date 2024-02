De La Redacción

Martes 13 de febrero de 2024

Osmar Olvera regresó a la Ciudad de México con el par de medallas que ganó en el Campeonato Mundial de Natación. Reservado en su manera de comunicar y sin caer en polémicas por la falta de apoyos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el clavadista fue muy puntual con sus palabras. Ya hablé en la alberca y quiero seguir así , dijo el joven de 19 años.

En vez de sumergirse en la problemática que atraviesan los deportes acuáticos, Osmar prefiere concentrarse en los pequeños detalles que lo acerquen a los competidores chinos, sus principales rivales en el trampolín de tres metros, prueba en la que terminó tercero el pasado miércoles.

El segundo lugar me sacó menos de 20 puntos. Me quedé con la sensación de poder hacerlo mejor, e incluso ganar la medalla de plata o por qué no, también la de oro. Son situaciones que hay que mejorar, sé que lo puedo hacer para arrebatarles ese primer lugar , aseguró.

La carrera de Osmar va cuesta arriba. Hace un año en el Mundial de Fukuoka sumó dos medallas. Meses después añadió tres metales dorados en los Juegos Panamericanos, para en 2024 continuar en ascenso con un bronce en trampolín de tres metros y un oro en un metro.

Sin embargo, sus actuaciones no han sido suficientes para gozar su beca. Conflictos entre el Comité Estabilizador, que tomó el lugar de la federación, y la Conade, han sido impedimento para que los atletas puedan recibir su pagos.

Si así hemos tenido buenos resultados, cuáles serían si tuviéramos su respaldo (Conade) , reflexionó Osmar.

En ese sentido, María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM), manifestó que los muchachos se merecen las becas . Las seis medallas en el Campeonato Mundial de Doha, asegura, son ejemplos de que deben regresarlas.

Desconozco los temas administrativos de por qué no pueden darle los estímulos, lo lamentamos muchísimo, hay otras federaciones que están en las mismas condiciones, como el ciclismo o como tiro con arco, y ellos sí reciben apoyos , comentó.

Afortunadamente la iniciativa privada nos está respondiendo muy bien y trataremos de que no les falte nada de aquí a que termine el ciclo olímpico.

Respecto a cómo se elegirán las plazas olímpicas, la decisión se tomará una vez que concluya el campeonato en Doha, afirmó Alcalá. Muy posiblemente la siguiente semana se sabrá si los 10 cupos que le pertenecen a la disciplina (clavados) serán para los deportistas que ganaron ese lugar o, en su defecto, se hará un selectivo para elegir a los competidores que irán a los Juegos Olímpicos.

Haremos un análisis con toda la Comisión Técnica y también con la Jefatura de Misión para revisar todas las plazas que se obtuvieron, cómo están las condiciones para París, qué se requiere y seguir caminando con los atletas acuáticos , reveló Alcalá.

Los que estuvieron en Qatar tienen los derechos ganados, pero hay que ver todas las condiciones y los elementos jurídicos para que no haya ninguna falla y esperaremos a que termine la participación de la delegación mexicana en el Campeonato Mundial.

En Doha, Qatar, por otra parte, los mexicanos Melissa Rodríguez y Jorge Iga no lograron superar las rondas preliminares. En la última semana de actividades, ambos nadadores no tuvieron un buen desempeño en sus heats eliminatorios. Con un registró de 1:08.91 en los 100 metros pecho, Rodríguez finalizó en el puesto 23 sin posibilidad de avanzar a semifinales. En el caso de Iga, quien todavía competirá en dos pruebas más, culminó en el puesto 22 con un crono de 1:47.56 en los 200 estilo libre.