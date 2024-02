Si no dan el ancho, si no aguantan las exigencias del deporte, pueden continuar estudiando. No se quedarán frustrados y van a poder salir adelante , dijo López Obrador para regocijo de los estudiantes.

Cuando se marchó el Presidente, después de tomarse algunas selfis con los estudiantes, los aspirantes a boxeadores se apresuraron para ir al comedor. Ahí reciben alimentos y todos, profesores y alumnos, se encargan de lavar los platos y vasos que utilizan. Hay una comunión entre los que participan en ese proyecto.

La historia de Anaid y César

Anaid China Ramírez tiene 15 años y es residente en este colegio. Vive de lunes a sábado dedicada por las mañanas al estudio y por las tardes a largas jornadas de entrenamiento. Se enteró por la gente del gimnasio donde practicaba boxeo en Tlaxcala, su lugar de origen.

Alguien me dijo que existía esta oportunidad y tuve que convencer a mis papás, porque tenía que venir a vivir a este plantel y no estaban muy de acuerdo. Pero cuando me dieron permiso pude concentrarme en las dos cosas que más me gustan: estudiar y el boxeo, esta es una actividad que amo y en la que me veo como seleccionada olímpica en el futuro. No me interesa tanto lo profesional como representar a mi país , comenta Anaid.

En la parte escolar hacemos investigaciones pero sobre boxeo. Puede ser desde el aspecto social, sobre temas prácticos, por ejemplo, cómo la tecnología ha mejorado la calidad de los guantes y el rendimiento de los boxeadores , expone la joven con la solvencia de una docente.

César Yael Rodríguez nació en Tepito hace 15 años. Hay tres generaciones de gente del barrio en su biografía. Todos dedicados al comercio y apasionados del boxeo.

En Tepito el boxeo es tan importante como el comercio. Acá uno aprende que lo que nos hace barrio es el coraje para salir adelante. En eso se parece al boxeo, uno debe sacrificarse para no caer , cuenta este joven cuya seguridad parece la de un hombre mayor.

Yo, por ejemplo, le debo todo al barrio. Mi familia, nuestro trabajo, porque todos nos dedicamos al comercio, y ahora yo al boxeo, que es lo que nos identifica en estas calles. Dicen acá que Dios nos dio la vida y Tepito la comida. Y es cierto , dice el joven espigado al que apodan Tyson.

Si Tepito fue cuna de campeones como Kid Azteca, José Huitlacoche Medel, Raúl Ratón Macías, Carlos Zárate o Famoso Gómez, ¿por qué ya no tiene monarcas en la actualidad? Tyson tiene su respuesta: