Bertha Teresa Ramírez

Periódico La Jornada

Martes 13 de febrero de 2024, p. 30

La demanda turística de servicios de hotel en la capital del país registró un descenso de 10 puntos durante enero, respecto a la que había alcanzado en 2023, debido al aumento del mercado de hospedaje que se ofrece mediante plataformas digitales, señaló el presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México (AHCM), Rafael García.

“Los números de la hotelería no están mejorando, comparando enero de 2023 con enero de 2024. No hay más que un motivo: sigue creciendo ese mercado que no se ha corregido con la legislación y ofrecen servicios más baratos, cuentan con cocinetas y lavandería, aunque carecen de seguridad, reglas de protección civil y sanitarias.

Por otra parte, están alterando la vida de los residentes en condominios al no respetar los reglamentos internos al añadir presión a los servicios con que cuentan estas comunidades habitacionales, además del impacto que están teniendo en las colonias”.

Ante esta situación, la AHCM, junto con la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH) y la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México (AHMVM) exhortaron al Congreso local a dictaminar la iniciativa para reformar la Ley de Turismo de la Ciudad de México propuesta por la jefatura de Gobierno.