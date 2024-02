Las medidas esencialmente están dirigidas a atajar la entrada masiva de migrantes (de 80 mil en 2020 a 300 mil en 2023, Peter Baker, NYT 7/2/24) e incluyen otras que no rompen con la ancestral política de bienvenida a quienes buscan un refugio en Estados Unidos. La tarea en el Congreso para aprobar la propuesta es compleja por sus alcances en temas de justicia social, seguridad nacional, y por la necesidad de que en cada partido se entendiera la imposibilidad de ganar todo, sin ceder en nada, como lo han exigido algunos de sus militantes más radicales. Pero el gozo se fue al pozo cuando Trump, en su calidad de virtual candidato a la presidencia del partido republicano, vetó el acuerdo argumentando que era inviable porque servía exclusivamente los intereses del presidente Biden en su campaña de relección. Por su parte, el sector más progresista del Partido Demócrata se manifestó en contra debido a que redita lo peor de la política de Trump en contra de los migrantes, cuando fue presidente. Acorde con el veto de Trump, el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes advirtió que, en el caso de recibir la propuesta del Senado, no la pondría a la consideración del Congreso. En otras palabras, la propuesta estaba muerta. El panorama es aún más incierto debido a que los legisladores republicanos en ambas cámaras legislativas condicionan la aprobación de la ayuda a Ucrania para detener la invasión de Rusia, siempre y cuando paralelamente se apruebe un plan para fortalecer la frontera y contener la ola migratoria.

A fin de cuentas y al margen de la urgencia por resolver la crisis migratoria por la que de tanto en tanto atraviesa el país, quienes han estudiado el problema particular de Estados Unidos han insistido en que su solución está en la raíz y no en las ramas. Se necesita una reforma migratoria estructural, y no una serie de medidas y ocurrencias que periódicamente se tienen que cambiar o suplementar de acuerdo con coyunturas económicas y electorales. Una reforma que resuelva no sólo el problema inmediato de los migrantes que en oleadas intentan cruzar la frontera por cualquier medio, sino el problema ancestral de la migración. Reforma que debe aquilatar la dimensión de lo que para el país representan los migrantes, no sólo como mano de obra valiosa y necesaria, sino también como enriquecimiento del crisol cultural que desde las primeras migraciones han distinguido a lo que hoy es la Unión Americana.

Todo ello, sin olvidar que la esencia que caracteriza a las migraciones está íntimamente ligada a un sistema que por sus condiciones históricas las reproduce una y otra vez en el mundo entero.