as violencias en México se intensifican. Las campañas electorales no alcanzan a ocultar la guerra que se terminó de extender por todo el país. En Michoacán, la comunidad nahua de Santa María Ostula, que lleva años resistiendo al triángulo de la violencia al que la someten el Estado, las corporaciones criminales y el negocio de la minería, vive ahora los ataques del cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG). Los y las comuneras de Santa María Ostula defienden su territorio, y su resistencia les ha llevado a fortalecer estructuras comunales como la Guardia Comunal, o a adoptar formas de economía solidaria. Esta comunidad, que es ejemplo de resistencia en México y el mundo, vivió, el pasado 5 de febrero por la noche, el ataque de un grupo armado. Las agresiones se extendieron por varios días.

En Guerrero, que no termina de recuperarse luego de los impactos del huracán Otis, los transportistas paran labores exigiendo seguridad para realizar su trabajo. Cotidianamente son presas de asaltos, extorsión, secuestros, asesinatos. En Chilpancingo, capital del estado, se suspenden clases, los taxistas no laboran y diferentes negocios no abren ante las amenazas de ataques del crimen organizado. En Iguala, el presidente municipal David Gama Pérez anunció que se suspende la Feria de la Bandera 2024, que se iniciaría el 24 de febrero. Terrible paradoja en un país que presume su patriotismo y lo impulsa como eje movilizador.

En territorio zapatista, en Chiapas, la represión abierta o encubierta es cosa de todos los días. De acuerdo con la Red Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes, el pasado 19 de enero de 2024 fueron desplazadas forzadamente 28 personas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional habitantes del Gobierno Autónomo Local, comunidad La Resistencia de la región de Moisés y Gandhi. Entre las personas desplazadas se encuentran 10 niñas y niños . El desplazamiento habría sido propiciado por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (Orcao). Con armas de fuego, machetes y palos, los paramilitares de la Orcao también destruyeron una escuela primaria autónoma, 15 casas de lámina y madera, cosechas, al tiempo que quemaron libros y robaron una tienda, animales y herramientas de trabajo de las bases de apoyo zapatistas.