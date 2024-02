Menciona que en 2020, la Conagua actualizó la disponibilidad media anual del agua en los 653 acuíferos de todo el país, los cuales tienen una recarga total estimada de 92 mil 404 millones de metros cúbicos por año. Se clasificaron 378 de ellos con disponibilidad cuyo volumen estimado es de 17 mil 963 millones de metros cúbicos anuales, mientras los 275 que no tienen disponibilidad presentan un déficit de 9 mil millones.

En este entorno, menciona que la Ley de Aguas Nacionales fue concebida para legalizar negocios en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos (en 1992). En general, existe consenso en que la concesión garantizó legalmente el acceso, incluso al acaparamiento, usufructo y lucro de grandes volúmenes de un bien común, ya sea directamente o a través del mercado negro de las concesiones, dado que esta ley no limita el volumen permitido dentro del margen de disponibilidad del acuífero .

Dichas licencias pagan derechos, excepto las destinadas al uso agropecuario, la minería y las embotelladoras. Más de la mitad del agua disponible se usa para generar energía, por lo que casi no paga derechos. El consumo doméstico directo aporta 22 por ciento del total recolectado por derechos, aunque sólo consume 0.04 por ciento del volumen.

Señala que antes de que se adoptara la figura de concesión, las exigencias de los cultivos y la competencia entre los usuarios establecía un equilibrio entre el libre alumbramiento y el uso inmediato. No era razonable extraer agua si no se iba a usar a corto plazo, ya que no había dónde almacenarla .

Agrega que se debe actualizar la disponibilidad del líquido considerando el caudal ecológico con el fin de reasignar los volúmenes de las concesiones de manera ecológicamente objetiva y justa, y considerar los efectos del cambio climático en la variación de la precipitación y la evaporación.