César Arellano García

Periódico La Jornada

Lunes 12 de febrero de 2024, p. 13

Un juez de control descartó ayer vincular a proceso a dos altos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), pero dejó abierta la puerta para que sigan bajo investigación por haber descongelado cuentas bancarias ligadas a narcotraficantes.

Orlando Suárez López, ex jefe de la UIF, y Mauricio Moreno Balbuena, ex director de Procesos Legales de esa dependencia en la misma época, estaban imputados por presunta comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ejercicio indebido del servicio público.

Durante una audiencia por videoconferencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, que duró casi nueve horas, el juez Genaro Gerardo Alarcón López concluyó que los datos de prueba que presentó el Ministerio Público Federal tenían vicios y no estuvieron bien argumentados, no fue concreta la descripción de los hechos y los fiscales no presentaron el domicilio en el que se ubicaba la UIF.

No obstante, el juzgador dejó abierta la posibilidad de que la Fiscalía General de la República siga la investigación y nuevamente vuelva a ejercer acción penal contra los ex funcionarios.