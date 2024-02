Sergio Ocampo Arista

Lunes 12 de febrero de 2024, p. 10

Chilpancingo, Gro., Al principio sentía mucho odio y cada policía que pasaba, que veía, quería matarlo con mis propias manos; ya son cinco años; he trabajado mucho esta situación y he logrado perdonarlos; no sé quiénes son, pero he conseguido perdonarlos. Si me llegan a decir (los delincuentes), en dónde está mi hijo, le pediría a Dios para que (a los responsables) les vaya bien, donde quiera que estén , expresa Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido en Acapulco.

Colectivos de familiares de desaparecidos constituidos en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa e Iguala, principalmente, aseguran que hasta diciembre pasado había 4 mil 200 desaparecidos en Guerrero.

Doña Socorro, dirigente del Colectivo Memoria Verdad y Justicia de Acapulco, ha recorrido los años recientes ciudades, pueblos, colonias y cerros en busca de su hijo, quien fue detenido y desaparecido en Acapulco el 5 de diciembre de 2018. La mayoría de los ausentes fueron víctimas de desaparición forzada por miembros de corporaciones policíacas , sostuvo.

Problema que va para largo

Entrevistada en el zócalo de Chilpancingo, donde junto con otras 30 madres y parientes de desaparecidos instaló una exposición con las fotografías de sus hijos ausentes, lamentó: no sé nada de mi hijo, como si la tierra se lo hubiera tragado; las autoridades no han hecho su labor de investigación, sólo nos dicen que están trabajando, pero desaparecieron todas las pruebas de mi carpeta, y ahora no hay nadie a quién se le pueda exigir que haga el trabajo para que aparezca mi hijo .

Expuso que hay demasiados desaparecidos en Acapulco, hemos platicado con gente que trabaja en la policía, y dicen que no saben cuándo va a parar esto, que va para largo, que estamos como en Colombia, que duró 30 años .

Apuntó que no quisiera que otra madre se sumara al dolor y a la desesperación de andar buscando a su hijo; es el dolor más grande no saber dónde está tu hijo; nos dejanmuertas en vida. Ya no tenemos vi-da, dejamos de pensar en el salónde belleza, en ir al café, a un buen restaurante. Lo único que queremos es saber en qué cerro está nues-tro hijo para irlo a desenterrar .